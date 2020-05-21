В Одесі все частіше стали розводити чоловіків нетрадиційної орієнтації

Вони влаштовують їм підставні побачення, а потім вибивають з них гроші. В якості наживки шахраї використовують красивих хлопців, анкету яких розміщують в соцмережах.

Зокрема, одну з історій розповів на своїй сторінці у Фейсбуці волонтер одеської асоціація ЛГБТ «Ліга» Віталій Царюк. Крім того, чоловік розмістив фото «підставного» хлопця, який приводить із собою грабіжників.

За словами волонтера, його знайомий познайомився з цим хлопцем у соцмережах, під час листування він запевняв, що давно відзначив повноліття. Вони зустрілися в магазин, купили там пива і пішли додому.

«Там мій товариш пішов в душ, а коли вийшов, побачив компанію «доброзичливців». Ці люди представилися поліцейськими, швидко показали якусь шкуринку і почали говорити, що хлопцеві немає 18-ти років», - розповів Віталій.

Лжекопы хлопця скрутили і наділи на нього наручники, після чого запропонували два варіанти виходу з ситуації або його забирають у поліцейське відділення, або дають можливість «вирішити питання на місце», виплативши круглу суму грошей. При цьому нападники залякували жертву розповідали, що роблять у ізоляторі з «такими, як він« і що, мовляв, до суду молодий чоловік точно не доживе.

Коли одесит погодився і всі разом поїхали в найближчий банкомат за грошима, сума на карті жертви здалася аферистам замалою.

Вони зажадали при них здати в ломбард мобільний телефон.

Волонтер зазначає, що таким чином на підставному побаченні зловмисники «заробили» п'ять тисяч гривень та електронну сигарету.

Прийшовши до тями, потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайства та заявив про злочині справжнім поліцейським.

«Звичайно, не все йдуть писати заяви, багато хто боїться, але я знаю як щонайменше чотирьох людей, які це робили і хоча ці справи розслідуються дуже неактивно, чотири роки тому одна така злочинна група була знешкоджена», - зазначив Віталій.

На завершення, активіст звернувся до всіх, хто потрапить на вудку звертатися до нього за допомогою.

«Адже коли явище стає масовим, правоохоронці не можуть не реагувати», - резюмував він.

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