Стало відомо, яка погода чекає одеситів у п'ятницю, 22 травня

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

За їх даними, в Одесі на протязі всього дня буде стояти хмарна погода, проте опадів у цей день не передбачається.

Вітер буде північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі становитиме 7-9 °С, вдень повітря прогріється до 15-17 °C

Температура морської води 13-14 °C

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-9 °С, вдень 12-17 °С, місцями до 20 °C

На автодорогах області видимість добра.

Раніше ми повідомляли, по Одеській області пронісся злива, яка підтопила вулиці.

20 травня в місті Ізмаїлі пройшла сильна злива з грозою і шквалистим вітром. Дощ лив всю ніч, в результаті виявилися підтоплені підходи в приватні двори та городи у деяких місцевих жителів. Фотографіями очевидці діляться у соціальних мережах.

Також ми писали, одесити гуляли по набережній Аркадії під час дощу.

При цьому більшість закладів у місті, як і раніше залишаються закриті, а ті літні майданчики, які працюють непридатні для посиденьок в дощову погоду. Кафе і ресторани, де є криті майданчики, буквально забиті людьми і місць всім не вистачає. Але це не зупиняє одеситів, і вони влаштовуються на лавках під деревами.

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