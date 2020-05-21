Малюк почуває себе добре

В зоопарку Одеси відбулося чарівне поповнення – народився маленький оленятко

Про це розповіли співробітники зоопарку на своєму сайті, передає Politeka.net

Як стало відомо, 19 травня народилося дитинча у пари китайських мунтжаков. Малюк з'явився на світ днем, тому за першими хвилинами його життя змогли поспостерігати відвідувачі зоопарку.

Зараз він весь час знаходиться зі своєю мамою і відчуває себе добре.

Мунтжаки – невеликі олені. Народжуються маленькі мунтжаки плямистими, але до двомісячного віку ці плями вицвітають. Приблизно до чотирьох місяців дитинча буде перебувати на молочному вигодовуванні, після чого почне поступово переходити на рослинну їжу.

Працівники зоопарку відзначають, що ім'я давати малюкові не будуть. За традицією, його та інших новонароджених мешканців назвуть одесити в рамках конкурсу «Дай ім'я малюку».

Раніше ми писали те, що в зоопарку Одеси народилося тигреня.

Малюк з'явився на світ у пари амурських тигрів.

Амурські тигри – найбільш великі хижі кішки в світі. Вони занесені в Міжнародну червону книгу. Це надзвичайно красиві і граційні тварини.

Також ми повідомляли, з одеського зоопарку втекла кінь.

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

«Із зоопарку через будівництво втекла кінь.Після безуспішних , з боку працівників зоопарку, спроб її зловити, кінь повернувся в зоопарк добровільно», - написав одесит.

Нагадаємо, дерево впало на кіоск з продавцем в центрі Одеси, рух заблоковано.

Як повідомляла Politeka, голодний бунт спалахнув під Одесою, траса перекрита: "Наші діти хочуть їсти", фото

Також Politeka писала, що у центрі Одеси обвалився житловий будинок, почалася евакуація: кадри з місця НП.