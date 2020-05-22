У Одесі масово рушаться старовинні будинки

Як передає Politeka.net, чергове обвалення сталося увечері 21 травня на вулиці Середньофонтанській, 29, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

Там частково обвалилася двоповерхова будівля 1920 року побудови, яка тривалий час перебувала у аварійному стані. Відомо, що частина мешканців з нього була відселена.

На щастя, подія обійшлася без жертв і постраждалих.

Рятувальники і поліцейські евакуювали мешканців. Встановлюються анкетні дані усіх, хто міг перебувати в момент обвалу в будівлі. У будинку 22 квартири, в яких проживають 35 людина. Раніше двох квартир були відселені 5 мешканців.

В евакуації було задіяно 33 людини і 12 одиниць спецтехніки, з них від ДСНС 17 співробітників і 5 машин.

За словами віце-мера Дмитра Жемана, мешканців будинку тимчасово відселили до готелю «Одеський дворик».

Хотілося б відзначити і те, що буквально на цьому тижні в Одесі також сталося обвалення одного з житлових будинків. На щастя, в результаті даної події ніхто не загинув і не постраждав.

А сталася ця НП на вулиці Торговій близько 16:25 у понеділок, 19 травня. Там різко обвалилася частина п'ятиповерхового будинку.

Нагадаємо, в Одесі вирішили долю постраждалих після обвалення будинку, відео: "Погодилися не всі"

Як повідомляла Politeka, дерево впало на кіоск з продавцем в центрі Одеси, рух заблоковано.

Також Politeka писала, що у центрі Одеси обвалився житловий будинок, почалася евакуація: кадри з місця НП.