З 1 червня в Одесі знову запрацюють дитячі садки, але не все так просто
Батьки дітей дошкільних установ поскаржилися, що в садах виставили нову вимогу. Для того, щоб діти змогли відвідувати групу необхідно обом батькам надати довідку про офіційне працевлаштування, а також принести довідку з поліклініки про те, що дитина здорова і не контактувала з інфікованими хворими, пише Politeka.net.
Зокрема, такі вимоги озвучили з дитячого саду №117 в Одесі.
Користувачі в соцмережах тут же відреагували на нові карантинні вимоги, при цьому їх думки розділилися, одні підтримали, інші розкритикували.
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«Ну і маячня про офіційне працевлаштування батьків 🙈»,
«А що не так? Хотіли сади отримаєте!! Тільки на наші вимоги! А якщо ні, то йдіть і працюйте замість вихователя. Що скажіть після дня роботи при умовах карантину.?!!»,
«Підіть попрацюйте хоч один день,коли на тебе чхають і кашляють прямо в обличчя,тому що ти знаходишся на рівні дитини постійно: одягнути,витерти носик, поправити одяг, зав'язати шнурки»,
«Теж чула про довідці про здоров'я і про те що батьки повинні надати довідку з місця роботи.у нинішній ситуації ці дії адекватні»,
«А у нас ще краще: в садок приймаються діти, батьки яких офіційно працюють в держустанов. А бізнес, який сплачує податки для їх зарплати, "в прольоті"»,
«Сад першу чергу для розвитку дитини, для адаптації в колективі. Тому яка різниця хто працює официйноа хто не офіційно !?»,- пишуть люди.
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