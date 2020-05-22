В Одесі молода сімейна придумала спосіб, як викачати гроші з довірливих людей
Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, вони створили фіктивне товариство, яке нібито займалося доставкою автомобілів з-за кордону і їх розмитненням, передає Politeka.net.
Шахраї розмістили оголошення в мережі інтернет з опис пропонованого для продажу, але неіснуючого товару.
З покупцями укладалися угоди, і після отримання коштів «продавці» зникали. Таким чином постраждалим був завдано матеріальний збиток розміром у півмільйона гривень.
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Після того, як покупці зрозуміли, що їх обдурили, вони звернулися за допомогою у правоохоронні органи. Дії правопорушників слідчі кваліфікували як шахрайство.
Бажаючи уникнути відповідальності, підозрювані ховалися від поліції, проте чоловіка вдалося розшукати та затримати. Його дружина поки знаходиться в розшуку, проте коли її знайдуть, подружжя чекає до трьох років в'язниці з конфіскацією "заробленого".
Раніше в поліції попереджали одеситів, що під час карантину збільшилася кількість онлайн-шахрайства.
«Рівень злочинів, пов'язаних зі всіляким шахрайством виріс на 20%. Насамперед, це інтернет-шахраї» повідомив начальник одеської поліції Олег Бех.
Нагадаємо, що одеситам показали, що діється в парках після пом'якшення карантину: "Це незаконно", фото
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