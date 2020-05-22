Як вони действавали

В Одесі молода сімейна придумала спосіб, як викачати гроші з довірливих людей

Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, вони створили фіктивне товариство, яке нібито займалося доставкою автомобілів з-за кордону і їх розмитненням, передає Politeka.net.

Шахраї розмістили оголошення в мережі інтернет з опис пропонованого для продажу, але неіснуючого товару.

З покупцями укладалися угоди, і після отримання коштів «продавці» зникали. Таким чином постраждалим був завдано матеріальний збиток розміром у півмільйона гривень.

Після того, як покупці зрозуміли, що їх обдурили, вони звернулися за допомогою у правоохоронні органи. Дії правопорушників слідчі кваліфікували як шахрайство.

Бажаючи уникнути відповідальності, підозрювані ховалися від поліції, проте чоловіка вдалося розшукати та затримати. Його дружина поки знаходиться в розшуку, проте коли її знайдуть, подружжя чекає до трьох років в'язниці з конфіскацією "заробленого".

Раніше в поліції попереджали одеситів, що під час карантину збільшилася кількість онлайн-шахрайства.

«Рівень злочинів, пов'язаних зі всіляким шахрайством виріс на 20%. Насамперед, це інтернет-шахраї» повідомив начальник одеської поліції Олег Бех.

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