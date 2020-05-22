Незважаючи на пом'якшення карантину і дозвіл відновити роботу приміського транспорту, деякі перевізники так і не вийшли на маршрути

Про це повідомляє «Ізбірком».

Як виявилося, Чорноморська транспортна компанія з невідомих причин скасувала відновлення перевезень за маршрутом «Теплодар-Одеса» і назад.

Не вийдуть на лінію сьогодні так само і маршрути «Біляївка-Одеса». Транспорт з Теплодара, Наті, Усатове та Нерубайське в Одесу також не запустили. Компанії-перевізники були налаштовані на роботу, але дозволу поки не отримали, і чекають листи від обласного департаменту.

Останній, у свою чергу, повинен отримати рішення про відновлення рейсів від обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка повинна була приймати його, керуючись постановою Кабміну із змінами.

Нагадаємо, карантин в Україні знову продовжили. На цей раз до 22 червня, проте з істотними змінами.

В Кабмін заявили, що з 22 травня карантин буде адаптивним. Тобто буде прийматися до уваги епідемічна ситуація в конкретних регіонах. У разі зростання захворюваності місцеві власті зможуть самостійно посилювати обмеження.

В яких областях заходи посилять, а в яких послаблять, поки не відомо.

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