В Чорноморську, що під Одесою група підлітків побила хвору дівчинку

Відео буллінга вже розлетілося по мережі і вызвалало інтерес поліції, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як одна дівчина накинулася на іншу, повалив її на землю і б'є під схвальні крики і вигуки інших підлітків.

Все це знімають на камеру телефону учасники розборок.

За даними місцевих ЗМІ, постраждалу звуть Соня, їй 13 років.

Тим часом у поліції вже відреагували на факт буллінга, повідомивши, що всі особи безпосередніх учасників інциденту, а також трьох дівчат, які були присутні при ноьму, встановлені. Всі вони з батьками запрошені у відділ поліції.

В коментарях місцеві жителі стверджують, що постраждала добра і мила дівчинка, а от щодо забіяк вони не пошкодували гнівних коментарів і вимагають покарати всіх.

«Тв*рюки, а не діти, жах як вас виховують батькі??? 😪», «Зловити і покарати», «Хлопці, хто дізнався особи, тих, хто били. Кидайте де живуть. У нас маленьке місто, зустрінемо», «Вона добра і мила дівчинка. Завжди вітається, заводить розмову.

Жахливо, гірко і сумно(((«, - відреагували в мережі.

ИТ-3 | Буллинг в Черноморске 🤯😰В Черноморске подростки издевались над больной девочкой по имени Соня, снимая это все на видео😱 Запись факта буллинга уже разлетелась по соцсетям😣 Корреспонденты телеканала ИТ-3 выясняют подробности инцидента. Gepostet von ТРК IT-3 am Donnerstag, 21. Mai 2020

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