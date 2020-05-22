В Чорноморську, що під Одесою група підлітків побила хвору дівчинку
Відео буллінга вже розлетілося по мережі і вызвалало інтерес поліції, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як одна дівчина накинулася на іншу, повалив її на землю і б'є під схвальні крики і вигуки інших підлітків.
Все це знімають на камеру телефону учасники розборок.
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За даними місцевих ЗМІ, постраждалу звуть Соня, їй 13 років.
Тим часом у поліції вже відреагували на факт буллінга, повідомивши, що всі особи безпосередніх учасників інциденту, а також трьох дівчат, які були присутні при ноьму, встановлені. Всі вони з батьками запрошені у відділ поліції.
В коментарях місцеві жителі стверджують, що постраждала добра і мила дівчинка, а от щодо забіяк вони не пошкодували гнівних коментарів і вимагають покарати всіх.
«Тв*рюки, а не діти, жах як вас виховують батькі??? 😪», «Зловити і покарати», «Хлопці, хто дізнався особи, тих, хто били. Кидайте де живуть. У нас маленьке місто, зустрінемо», «Вона добра і мила дівчинка. Завжди вітається, заводить розмову.
Жахливо, гірко і сумно(((«, - відреагували в мережі.
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