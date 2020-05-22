Лікарі кажуть, що у нього був шанс вижити, але...

В Одеській області 10-річний хлопчик наївся цвяхів і болтів і помер у страшних муках

Інцидент стався в Любашівському районі. Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



Так, під час розтину в шлунку дитини знайшли болти, цвяхи, саморізи та інші металеві вироби. Хлопчик два дні скаржився на біль в животі, але мати вперто не хотіла звертатися до медиків.

Лікарі стверджують, що у дитини був шанс вижити, якби вчасно звернулися за медичною допомогою, але замість цього його мати покликала місцеву знахарку.

«Якби вчасно надали допомогу, то, я думаю, що дитина жив повноцінним життям. І ось ці якісь місцеві знахарі, які там ходили, лікували його, давали йому якісь таблетки замість того, щоб госпіталізувати дитину в лікарню», - розповів лікар районої лікарні.

Як з'ясувалося пізніше, у дитини були психоневрологічні порушення і він потребував особливого догляду. Однак, за словами сусідів, їм ніхто не займався, так як його батько постійно пропадав на роботі, а мати вживає алкоголь.

Внесла ясність у цю історію вчителька хлопчика.

Вона розповіла, що час під час уроків він рвав листя з зошитів і їв їх. Також, за її словами, дитина замість іграшок постійно носила з собою інструменти.

Зараз в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з позначкою "Нещасний випадок". Майбутні експертизи доведуть, або спростують провину матері, яка несвоєчасно звернулася за медичною допомогою.

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