Стало відомо, в якому районі Одеської області збережеться жетский карантин

Мова йде про Подільськ, такак як нестабільна ситуація не дозволяє його послабити. Таку заяву в ході брифінгу зробив одеський губернатор Максим Куций, передає Politeka.net

За його словами, незважаючи на поступове зниження рівня карантину і скорочення майже вдвічі числа блокпостів в регіоні, в Подільську збережуть жорсткий карантин.

За станом на 22 травня в регіоні лабораторно підтверджено 814 випадків захворювання, при цьому 13 – за останню добу. Одужали за добу 16 осіб – в два рази більше, ніж нових випадків. Всього одужали 115 чоловік.

Померли за час епідемії в регіоні 14 чоловік.

У той же час, глава облздраву Наталія Одарій-Захарова підкреслила, що Одеська область займає 14 місце в Україні по рейтингу захворюваності.

За останню добу виявлено 31 чоловік з підозрою на китайський вірус.

Також чиновниця зазначила, що кількість тих, що одужали вже в три рази більше, ніж необхідний мінімум Моз. А це означає, що ослаблення карантину в Одеській області можливо.

У свою чергу головний санітарний лікар Віталій Гончаров додав, що в регіоні збільшується кількість хворих серед медиків.

За його словами, вірус підтверджено у 181 медпрацівника з 8 лікарень, в їх числі є і приватна клініка "Інто-сана".

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