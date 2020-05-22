В Одесі під завалами будинку на Торговій рятувальники знайшли зниклого кота

Про чудесне спасіння повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net

За інформацією відомства, вдень 22 травня під час розбирання завалів на вулиці Торговій, 20, на горищі частково обрушився будівлі був знайдений живий кіт.

Тварина не була травмована, але була дуже злякана і не дивно, адже вона чотири дні просиділа під завалами.

Як виявилося, це домашній кіт по кличці Тео. Його вже передали господині співробітники ДСНС.

Раніше ми писали про те, що мешканка зруйнованого будинку на Торговій, 20 розповіла, що її врятував кіт породи мейн-кун. Він почав кидатися по квартирі і вона побігла за ним.

Нагадаємо, що НП сталася в понеділок, 18 травня, за адресою вулиця Торгова, 20. Близько 16:25 частина п'ятиповерхового житлового будинку різко обвалилася.

В результаті обвалення ніхто не постраждав. За даними правоохоронців, обвал стався в чотирьох квартирах. Їх жителів встановили і з'ясували, що на момент події нікого з них не було вдома.

Ще одне обвалення будинку сталося увечері 21 травня на вулиці Середньофонтанській, 29.

Там частково обвалилася двоповерхова будівля 1920 року побудови, який тривалий час перебувала у аварійному стані. Відомо, що частину мешканців з нього відселили.

Нагадаємо, дерево впало на кіоск з продавцем в центрі Одеси, рух заблоковано.

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Також Politeka писала, що у центрі Одеси обвалився житловий будинок, почалася евакуація: кадри з місця НП.