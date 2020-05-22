В Одесі активісти очищали пляж «Золотий берег» від металевих сваів

Відповідні кадри розмістив одеський громадський діяч Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

22 травня, на пляжі «Золотий берег» на 16-й станції Великого Фонтану близько 30 активістів з Нацкорпуса та інших організацій демонтували палі.

За їх словами, орендар Олег Циганенко, директор компанії "Житлобудсервіс-1", не просто встановить тут настил, а закриє пляж для проходу одеситів.

Крім того, в Нацкорпусі стверджують що затія з кафе належить екс-нардепу Ігорю Плохому.

«Є якийсь пан Поганий, що забудовує Трасу здоров'я. Тут він, по суті, почав забудову пляжу. Це не просто черговий настил. Цей пляж буде закритий. Його облаштовують для котеджного містечка "Золотий Берег", - говорять вони.

Звернемо увагу, що на місці була присутня поліція, яка контролювала процес.

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Мова йде про сходовому проході до пляжу «Курортний» на 13-й станції Великого Фонтану, який упирається в будівельний паркан.

Тепер всім відпочиваючим, щоб спуститися до моря, доводиться випробовувати масу незручностей, обходячи будівельний майданчик по дорозі, де їздить будівельна техніка.

Як стало відомо, на даній території ведуть будівництво відразу дві компанії — «Ханбер» і «Гефест» .

Розлючені місцеві мешканці висловили свої невдоволення.

Вони написали на паркані «Труханів злодій, геть паркан» і «Було море — більше немає».

Звільнення пляжу «Золотий берег» Gepostet von Дем'ян Ганул am Freitag, 22. Mai 2020

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