Військові засікли безпілотник, який кружляв над військовою частиною в Одесі
Як передає Politeka.net, подробиці події повідомила Держприкордонслужба.
У відомстві зазначили, що спеціальна група реагування знайшла в прогулянкової зоні незнайомця, який керував малим літальним апаратом. Для встановлення його особи та законності запуску дрона чоловіка доставили в управління загону.
Там одесит пояснив, що сфера його професійної діяльності пов'язана з будівельними проектами, тому він, в рамках підготовки звіту про проведену роботу, проводив зйомку місцевості.
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На порушника склали адмінпротокол за порушення прикордонного режиму. Всі матеріали будуть направлені до суду, який і повинен прийняти рішення про притягнення порушника до відповідальності.
У прикордонній службі звертають увагу, що в акваторії порту базуються кораблі ВМС ЗСУ. Тому запускати дрони в районі бульвару Жванецького і поруч не можна.
Схожий випадок стався з туристом з Білорусі в Одесі, який запустив літальний апарат над Приморським бульваром.
Під час запуску дрон іноземця завис над базою Одеського загону Морської охорони ДПСУ і тим самим підвів господаря.
Патруль морських прикордонників негайно висунувся на обстеження території і виявив чоловіка, який керував квадрокоптером. Його запросили в управління загону для встановлення особи.
Літальний апарат у білоруса вилучати не стали, але протокол про адмінправопорушення склали. Йому доведеться заплатити 119 грн штрафу.
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