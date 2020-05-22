Військові засікли безпілотник, який кружляв над військовою частиною в Одесі

Як передає Politeka.net, подробиці події повідомила Держприкордонслужба.

У відомстві зазначили, що спеціальна група реагування знайшла в прогулянкової зоні незнайомця, який керував малим літальним апаратом. Для встановлення його особи та законності запуску дрона чоловіка доставили в управління загону.

Там одесит пояснив, що сфера його професійної діяльності пов'язана з будівельними проектами, тому він, в рамках підготовки звіту про проведену роботу, проводив зйомку місцевості.

На порушника склали адмінпротокол за порушення прикордонного режиму. Всі матеріали будуть направлені до суду, який і повинен прийняти рішення про притягнення порушника до відповідальності.

У прикордонній службі звертають увагу, що в акваторії порту базуються кораблі ВМС ЗСУ. Тому запускати дрони в районі бульвару Жванецького і поруч не можна.

Схожий випадок стався з туристом з Білорусі в Одесі, який запустив літальний апарат над Приморським бульваром.

Під час запуску дрон іноземця завис над базою Одеського загону Морської охорони ДПСУ і тим самим підвів господаря.

Патруль морських прикордонників негайно висунувся на обстеження території і виявив чоловіка, який керував квадрокоптером. Його запросили в управління загону для встановлення особи.

Літальний апарат у білоруса вилучати не стали, але протокол про адмінправопорушення склали. Йому доведеться заплатити 119 грн штрафу.



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