Під Одесою авто з рибалками впало з триметрового обриву в річку, є загиблі

Трагічна подія сталася в неділю, 24 травня, поблизу села Троїцьке в Біляївському районі, передає Politeka.net

Спочатку про це повідомили місцеві паблики оприлюднивши перші знімки НП, а пізніше вже з'явилася офіційна інформація від рятівників.

За даними прес-служби ДСНС в Одеській області, 24 травня в 00:38 надійшов сигнал, що за межами с. Троїцьке автомобіль потрапив у річку Турунчук.

По прибуттю на місце виклику, 01:06 рятувальниками було встановлено, що легковий автомобіль з'їхав у воду з крутого берега висотою приблизно 3 метри і втопився в річці.

Як стало відомо, в автомобілі знаходилися двоє чоловіків, які рибалили.

Наголошується, що рятувальники разом з поліцейськими провели обстеження берегової лінії і з ранку водолази почали пошукові роботи.

В 8:32 водолазами-рятувальниками було виявлено та вилучено два тіла із затонулого автомобіля.

Також з допомогою автокрана було піднято на берег автомобіль.

"До проведення пошукових робіт від ДСНС залучалися 2 одиниці спеціальної техніки та 10 чоловік особового складу", - повідомили рятувальники.

На даний момент причини НП встановлюються поліцією.

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