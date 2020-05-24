Під Одесою авто з рибалками впало з триметрового обриву в річку, є загиблі
Трагічна подія сталася в неділю, 24 травня, поблизу села Троїцьке в Біляївському районі, передає Politeka.net
Спочатку про це повідомили місцеві паблики оприлюднивши перші знімки НП, а пізніше вже з'явилася офіційна інформація від рятівників.
За даними прес-служби ДСНС в Одеській області, 24 травня в 00:38 надійшов сигнал, що за межами с. Троїцьке автомобіль потрапив у річку Турунчук.
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По прибуттю на місце виклику, 01:06 рятувальниками було встановлено, що легковий автомобіль з'їхав у воду з крутого берега висотою приблизно 3 метри і втопився в річці.
Як стало відомо, в автомобілі знаходилися двоє чоловіків, які рибалили.
Наголошується, що рятувальники разом з поліцейськими провели обстеження берегової лінії і з ранку водолази почали пошукові роботи.
В 8:32 водолазами-рятувальниками було виявлено та вилучено два тіла із затонулого автомобіля.
Також з допомогою автокрана було піднято на берег автомобіль.
"До проведення пошукових робіт від ДСНС залучалися 2 одиниці спеціальної техніки та 10 чоловік особового складу", - повідомили рятувальники.
На даний момент причини НП встановлюються поліцією.
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