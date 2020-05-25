Поліція кинула всі сили на пошук двох підлітків, які зникли в Одесі та області

У розшук оголошено жителя села Великий Дальник в Біляївському районі Морозова Сергія Олексійовича. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію місцевої поліції.

Відомо, що 16-річний хлопець пішов з дому ще 20 травня поточного року та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети Сергійка: на вигляд 15-18 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі сіро-зелені. Особливі прикмети: під лівим оком шрам.

Був одягнений в зелену куртку, спортивну сіру кофту, сині штани, чорні кросівки.

Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, при отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваного звертатися за телефонами: (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 або по спецлінії «102».

Тим часом поліція встановлює місцезнаходження Артура Тимчука, 2003 року народження, який 22 травня самовільно покинув дитячий заклад і досі не повернувся.

«На вигляд Артуру 17-20 років, худорлявий, очі карі, брови густі, волосся темно-русяве», - повідомили в поліції і додали, що був одягнений у червоно-чорну спортивну кофту і сірі спортивні штани.

«Всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження хлопця, просять звертатися в Роздільнянський ВП за телефоном: (048) 53-5-04-42 або по спецлінії «102», - йдеться в повідомленні.

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