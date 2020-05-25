Без поилиц та й не обійшлося

В Одесі активісти оголосили справжню війну забудовникам, які перекривають прохід до моря

Зокрема, одесити з громадськими активістами палили фаєри на 13-й станції Великого Фонтану на пляжі «Курортний».

Відповідні кадри розмістили в мережі активісти громадської організації «Спільна мета», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Протестувальники вимагали знести паркан, який встановив забудовник ЖК «Каліпсо», перекривши прохід до пляжу перед самим початком курортного сезону

Він створив масу незручностей і тепер відпочиваючим потрібно обходити будівництво по дорозі, де їздять вантажівки і будівельна техніка.

Активісти написали: «Труханов, поверни прохід до моря», «Злодії вкрали пляжі у одеситів», ««Труханов злодій, геть паркан», «Було море — більше немає».

На акції протесту був присутній адвокат, який наполягав на правомірності дій компаній-забудовників.

В результаті протестувальники після довгих суперечок дали забудовнику для добровільного знесення паркану 1 тиждень, а на підтвердження серйозності своїх намірів кидали в перешкоду петарди. Правда жодної реакції поки не було.

23.05.2020 Відео з акції протесту на 13 ст. В. Фонтана. Забудовники перекрили прохід до моря ЖК «Каліпсо» і «Графом у моря», що визвало широкий резонанс у суспільстві. Нами була висунута вимога, щоб за 7 днів прохід до моря був відновлений, або забор буде демонтований силою більш радикальними протестувальниками. Гефест у вас є 7 днів, щоб виправити свою помилку! Час пішов ... Gepostet von Спільна МЕТА am Samstag, 23. Mai 2020

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