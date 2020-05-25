В Одесі чоловік вирішив обчистити дитячий сад, поки він був закритий на карантин
Подробиці повідомили у прес-службі Патрульної поліції, а також показали фото «героя», передає Politeka.net
Патрульні затримали ймовірного злодія в дитячому саду
Згідно з інформацією, вночі в поліцію звернулися небайдужі одесити і повідомили про розбитому вікні в дитячому садку, розташованому на вулиці Рішельєвській.
Прибулі на місце патрульні поліцейські обстежили територію навчально-виховного закладу, а дещо пізніше виявили зловмисника, який розбивши скло, ймовірно намагався вкрасти два телевізора.
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Копи затримали порушника і викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.
Раніше ми писали, з 1 червня в Одесі знову запрацюють дитячі садки, але не все так просто.
Батьки дітей дошкільних установ поскаржилися, що в садах виставили нову вимогу. Для того, щоб діти змогли відвідувати групу необхідно обом батькам надати довідку про офіційне працевлаштування, а також принести довідку з поліклініки про те, що дитина здорова і не контактував з інфікованими хворими.
Зокрема, такі вимоги озвучили з дитячого саду №117 в Одесі.
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