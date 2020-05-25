В Одесі чоловік вирішив обчистити дитячий сад, поки він був закритий на карантин

Подробиці повідомили у прес-службі Патрульної поліції, а також показали фото «героя», передає Politeka.net

Патрульні затримали ймовірного злодія в дитячому саду

Згідно з інформацією, вночі в поліцію звернулися небайдужі одесити і повідомили про розбитому вікні в дитячому садку, розташованому на вулиці Рішельєвській.

Прибулі на місце патрульні поліцейські обстежили територію навчально-виховного закладу, а дещо пізніше виявили зловмисника, який розбивши скло, ймовірно намагався вкрасти два телевізора.

Копи затримали порушника і викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

Раніше ми писали, з 1 червня в Одесі знову запрацюють дитячі садки, але не все так просто.

Батьки дітей дошкільних установ поскаржилися, що в садах виставили нову вимогу. Для того, щоб діти змогли відвідувати групу необхідно обом батькам надати довідку про офіційне працевлаштування, а також принести довідку з поліклініки про те, що дитина здорова і не контактував з інфікованими хворими.

Зокрема, такі вимоги озвучили з дитячого саду №117 в Одесі.

Нагадаємо, діти безслідно зникли на Одещині: як вони виглядають

Як повідомляла Politeka, люди збунтувалися в Одесі, в хід пішли фаєри, відео: "Труханов поверни..."

Також Politeka писала, одеситам показали, що діється в парках після пом'якшення карантину: "Це незаконно", фото