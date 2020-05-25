В Одесі водій позашляховика не пропустив пішохода, а потім побив його

Як повідомляє Politeka.net, відео розмістив телеграм-канал Хydessa (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався 22 травня близько 18.00 на вулиці Середньофонтанській, 34. Бійка потрапила камеру відеореєстратора.

За даними очевидців, водій автомобіля BMW чорного кольору не пропустив літнього чоловіка. Той зробив зауваження водієві, на що останній вийшов зі свого авто і почав бити чоловіка.

Далі на кадрах видно, як перехожий намагався заступитися за немолодого чоловіка, але тут виник ще один учасник, який почав бити цього перехожого.

Закінчилося все тим, що чоловіки просто зняли номери і втекли з місця.

Раніше ми писали, автохами в центрі Одеси розперезалися настільки, що пішоходи змушені шукати обхідні шляхи, щоб обійти автомобіль «генія паркування», а страждають найбільше матері з колясками

Як стало відомо, в центрі Одеси водій автомобіля «BMW X5» припаркував свій автомобіль на вулиці Буніна прямо на з'їзді з мосту Коцебу, перегородивши машиною тротуар.

Пішоходам довелося обходити «автохама» прямо по проїжджій частині. Особливо важко довелося мамам з маленькими дітьми, які спускали коляски з тротуару на проїжджу частину, а потім знову піднімали.

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 25. Mai 2020

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