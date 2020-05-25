В одній з лікарень Одеси стався спалах китайського вірусу
Про це в ході засідання оперативного штабу повідомила глава міського відділу охорони здоров'я охорони здоров'я міськради Олена Якименко, передає Politeka.net,
За словами чиновниці, у 25-ти співробітників міської лікарні №10 лабораторно підтвердили діагноз. Також вона додала, що лікарня зараз закрита.
«Всім медикам установи провели обстеження, а це 586 ПЛР-тестів. Вісім з них зараз перебувають на стаціонарному лікуванні, дванадцять – на самоізоляції. Чотири людини одужали, один помер», - повідомила Якименко.
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Крім того, було явлено 75 контактних осіб, які працювали з хворими небезпечного вірусу.
Якименко стверджує, що їх тестують кожні п'ять днів.
За станом на ранок 25 травня, за час епідемії в Одеській області зафіксовано 832 випадки захворювання , з них 192 – жителі Одеси.
Раніше ми повідомляли, в Одесі від китайської інфекції помер 47-річний реаніматолог Максим Белінов. За словами місцевих чиновників, медик 4 дні займався самолікуванням вдома, а у лікарню потрапив вже у важкому стані, а також його здолала депресія і він не хотів одягати кисневу маску.
Однак колеги померлого лікаря спростували інформацію про депресію та відверто розповіли, що відбувається в лікарнях.
Вони розповіли, що за день до смерті лікаря його родичі звернулися до благодійного фонду з проханням допомогти у придбанні медикаментів, для його лікування.
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