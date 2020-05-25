В Ізмаїлі Одеської області активізувався догхантер, який масово труїть собак

Про це на сторінках соцмереж повідомила місцева мешканка Олеся Харитонова, передає Politeka.net.

Вона стверджує, що садистом є чоловік років 55-60, який їздить на велосипеді і розкидає отруту в районі 11-го автокооперативу на вулиці Транспортників. Тварини вмирають у страшних муках.

Зоозахисниця також розповіла, що місяць тому в зазначеному мікрорайоні в агонії померли кілька собак, п'ятьох вдалося врятувати. А днями зловмисник знову здійснив «рейд» за цим же маршрутом. Дві собаки померли в страшних муках. Зокрема, була отруєна улюблениця багатьох автовласників, які тримають свої машини в кооперативі №11, Білуха. Інші дві собаки зараз перебувають у важкому стані під наглядом.

Крім того, були написані заяви в поліцію, але там не діють.

«Поліція не діє, були написані заяви! Але нам так і сказали, що розбиратися ніхто не буде! Це так і буде продовжуватися?! Багато хто з автовласників беруть з собою в гараж своїх домашніх улюбленців! Задумайтеся! Отрута може бути розкиданий де завгодно! Повірте, трусяться руки і душать сльози, коли ти намагаєшся врятувати невинне і віддане істота, яка щоранку радісно зустрічає тебе! Сподіватися на допомогу? Я щоразу переконуюся, що в цій країні лише самосуд зможе хоч трохи вплинути на ситуацію!», - написала Харитонова на своїй сторінці у Фейсбуці.

Її публікація викликала хвилю гніву і обурення серед користувачів мережі. Люди вимагають знайти і покарати шкуродера, а також збентежені бездіяльністю правоохоронних органів.

«Викладіть його фото і опис ( ПІБ) може його бумеранг знайде», «Самосуд - найефективніший покарання, яке ніколи судом ніхто не призначить. Це як бумеранг за все "хороше"...», «Зловіть і нагодуйте цю сволоту», - пишуть люди.

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