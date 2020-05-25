Була терміново скликана комісія з НС

В одному з сіл Одеської області посилили карантин через новий спалах китайської інфекції

Мова йде про село Дмитрівка Болградського району, де нещодавно за добу було виявлено 5 нових випадків інфікування. У зв'язку з цим комісія з техногенної епідемічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила посилення карантинних заходів, передає Politeka.net, з посиланням на повідомлення, зроблене в місцевій райдержадміністрації.

Повідомляється, що 22 травня в Болградському районі діагноз підтвердився у 6 осіб, 5 з яких виявилися жителями села Дмитрівка. Шостим зараженим став житель Болграда.

Відзначається, що стан хворих стабільний, вони знаходяться на домашньому лікуванні під наглядом лікарів.

Раніше ми писали, міської лікарні №10 в Одесі стався спалах китайського вірусу.

Про це в ході засідання оперативного штабу повідомила голова міського відділу охорони здоров'я охорони здоров'я міськради Олена Якименко.

За словами чиновниці, у 25-ти співробітників міської лікарні №10 лабораторно підтвердили діагноз. Також вона додала, що лікарня зараз закрита.

«Всім медикам установи провели обстеження, а це 586 ПЛР-тестів. Вісім з них зараз перебувають на стаціонарному лікуванні, дванадцять – на самоізоляції. Чотири людини одужали, один помер», - повідомила Якименко.

Крім того, було виявлено 75 контактних осіб, які працювали з хворими небезпечного вірусу.

Якименко стверджує, що їх тестують кожні п'ять днів.

За станом на ранок 25 травня, за час епідемії в Одеській області зафіксовано 832 випадки захворювання , з них 192 – жителі Одеси.

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