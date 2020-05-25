У понеділок, 25 травня весь громадський транспорт в Одесі перевели в звичайний режим роботи, але є один нюанс

Як повідомляють місцеві ЗМІ, тепер немає потреби пред'являти пропуск, проте всі пасажири повинні використовувати засоби індивідуального захисту – маски або респіратори. Крім того, в транспорті можна перевозити стільки людей, скільки сидячих місць в салоні, стоячи - забороняється.

Наголошується, що вхід і вихід в трамваях і тролейбусах здійснюється через передні двері, так як кількість посадочних місць необхідно контролювати.

Крім іншого, медичні працівники мають пріоритетне право проїзду за наявності перепустки.

Раніше ми писали, в одному з сіл Одеської області посилили карантин через новий спалах китайської інфекції.

Мова йде про село Дмитрівка Болградського району, де нещодавно за добу було виявлено 5 нових випадків інфікування. У зв'язку з цим комісія з техногенної епідемічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила посилення карантинних заходів.

Повідомляється, що 22 травня в Болградському районі діагноз підтвердився у 6 осіб, 5 з яких виявилися жителями села Дмитрівка. Шостим зараженим став житель Болграда.

Стан хворих стабільний, вони знаходяться на домашньому лікуванні під наглядом лікарів.

станом на ранок 25 травня, за час епідемії в Одеській області зафіксовано 832 випадки захворювання , з них 192 – жителі Одеси.

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