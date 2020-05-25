Скільки заплатять і кому?

З-за карантину деякі жителі Одеси зможуть отримати додаткову грошову допомогу від держави

зокрема, таким правом можуть скористатися фізичні особи-підприємці, які мають дітей. Про це повідомляє прес-служба міністертва соціальної політики.

Зазначається, що допомогу на дітей можуть отримати фізичні особи-підприємці, які належать до першої та другої груп платників єдиного податку.

При цьому обов'язковою умовою є сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за всі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

На допомогу можуть розраховувати ті сім'ї, у яких дітям ще не виповнилося 10 років.

наприклад, якщо дитині менше 6 років, то розмір виплати становитиме 1779 гривень.

Якщо дитині від 6 до 10 років, то фізособі заплатять 2218 гривень.

Дану допомогу можна отримати під час карантину та на один місяць з дати його скасування.

Також в 2020 році всі новонароджені діти отримають додаткову допомогу від держави до грошового допомоги по народженню дитини – оновлений «пакет малюка» (Baby Box). До складу бебі-боксу входить набір базових речей, необхідних для догляду за новонародженим у перші тижні та місяці життя.

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