В Одесі зафіксували досить дивну дезінфекцію в громадському транспорті

Відповідне відео розміщено в мережі, передає Politeka.net. (Щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

Так, вранці у понеділок, 25 травня, троє комунальників КП «Одесміськелектротранс» зайшли в трамвай, що слідував по маршруту №22, і стали бризкати з відра руками невідому рідину на підлогу вагона.

При цьому майже всі сидячі місця у трамваї були зайняті.

Дії горе комунальників зняв один з пасажирів на камеру телефону. Також люди стали робити зауваження дезінфекторів», на що почули відповідь: «Це вятая вода», я на Соборки брав тільки що».

На дії своїх співробітників дуже жорстко відреагувало керівництво «Одесгорэлектротранса», заявила на сторінці перевізника в Facebok, що співробітники будуть звільнені, а керівництво трамвайного депо буде покарано.

Раніше ми писали, у понеділок, 25 травня весь громадський транспорт в Одесі перевели в звичайний режим роботи, але є один нюанс. Тепер немає потреби пред'являти пропуску, проте всі пасажири повинні використовувати засоби індивідуального захисту – маски або респіратори. Крім того, в транспорті можна перевозити стільки людей, скільки сидячих місць в салоні, стоячи - забороняється.

Наголошується, що вхід і вихід в трамваях і тролейбусах здійснюється через передні двері, так як кількість посадочних місць необхідно контролювати.

Крім іншого, медичні працівники мають пріоритетне право проїзду за наявності перепустки.

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