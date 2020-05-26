найближчим часом одесити будуть отримувати нову квитанцію на електроенергію

Справа в тому, що Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, має намір розділити платіжки на електрику для населення на постачання і транспортування, як це сталося в газом.

Таку заяву зробив голова НКРЭКУ Валерій Тарасюк в інтерв'ю виданню "Бізнес.Цензор".

«Безумовно. Для промислових споживачів такий поділ вже існує. Надалі це чекає всі сфери енергетики. Так працює енергетика у всіх країнах. Тому що транспортування — це природна монополія, а поставка — це конкурентний ринок, і ці послуги повинні надавати різні компанії«, — розповів він.

Раніше ми повідомляли, у травні жителі Одеси отримають вже дві платіжки за газ.

Окремо прийде квитанція за обсяг спожитого газу у квітні, а інша за транспортування газу в травні.

Одну платіжку розділили на дві виконуючи вимогу Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакета. Передбачається, що це знизить кінцеву плату для споживачів.

Тариф за спожитий газ однаковий по всій Україні і становить 3,71 гривні за кубометр, що на 14,3% менше ніж у березні (тоді було 4,33 гривень за кубометр).

При цьому за транспортування доведеться платити навіть тим, хто не споживав газ в квітні або травні. Вся справа в тому, як розраховувався тариф за транспортування. Для споживачів підрахували, скільки вони використали газу за період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019. Поділили це на 12 місяців, а потім це кількість кубометрів помножили на місцевий тариф. Тому ціна за транспортування не залежить від того, чи споживається зараз газ.

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