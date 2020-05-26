В Одесі поліція знешкодила чоловіка з пістолетом, який орудував на дитячому майданчику
Як повідомляє Politeka.net, подробицями події, яка сталася у Суворовському районі, поділилася прес-служба патрульної поліції.
За словами поліцейських, чоловік знаходився біля дитячого майданчика на вулиці Давида Ойстраха і щось шукав під деревами.
Його поведінка здалася інспекторам підозрілим, тому вони вирішили поспілкуватися з людиною. В ході опитування патрульні поцікавилися у громадянина, є у нього заборонені речі, то він підняв светр і показав за поясом предмет схожий на пістолет.
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Патрульні відібрали зброю і затримали його.
За словами затриманого, він знайшов пістолет і носив при собі для самооборони.
Наголошується, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин.
До цього ми писали, що в Одесі чоловік вирішив обчистити дитячий садок, поки він був закритий на карантин.
Патрульні затримали ймовірного злодія в дитячому саду
Згідно з інформацією, вночі в поліцію звернулися небайдужі одесити і повідомили про розбитому вікні в дитячому садку, розташованому на вулиці Рішельєвській.
Прибулі на місце патрульні поліцейські обстежили територію навчально-виховного закладу, а дещо пізніше виявили зловмисника, який розбивши скло, ймовірно намагався вкрасти два телевізора.
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