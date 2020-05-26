Багато поліції і одеситів

На пляжі в Одесі сталися сутички між активістами силивиками в шоломах

Заворушення спалахнули 26 травня на пляжі «Золотий берег» на 16-й станції Великого Фонтану. Відповідне відео з місця події показили місцеві ЗМІ в Фейсбуці, передає Politeka.net(Щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, активісти прийшли на пляж, щоб знести самовільно встановлену літню терасу ресторану.

Однак знести не вийшло: там їх вже чекали силовики в шоломах, які охороняють забудову. Почалася штовханина.

За даними місцевих ЗМІ, зараз обидві сторони припинили зіткнення і чекають чиновників з мерії, щоб з'ясувати у власника дозвіл на забудову.

Нагадаємо, 22 травня, на пляжі «Золотий берег» на 16-й станції Великого Фонтану близько 30 активістів з Нацкорпуса та інших організацій демонтували палі.

За їх словами, орендар Олег Циганенко, директор компанії "Житлобудсервіс-1", не просто встановить тут настил, а закриє пляж для проходу одеситів.

Крім того, в Нацкорпусе стверджують що затія з кафе належить екс-нардепа Ігоря Плохого.

«Є якийсь пан Поганий, що забудовує Трасу здоров'я. Тут він, по суті, почав забудову пляжу. Це не просто черговий настил. Цей пляж буде закритий. Його облаштовують для котеджного містечка "Золотий Берег", - говорять вони.

16 станция: беспорядки Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/ Gepostet von Думская ТВ am Dienstag, 26. Mai 2020

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