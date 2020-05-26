В Одеській області померла багатодітна мати, яка зробила саморобний аборт

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У поліції розповіли, що 35-річна жінка зробила собі ін'єкцію ветеринарного препарату, який міг привезти до трагічних наслідків. Також при розтині у неї виявили розрив селезінки.

"Вона пояснила слідчим, що вона зробила собі ін'єкцію, в результаті якої у неї стався викидень. Вона довго не визнавали ні лікарям, ні співробітникам поліції. Ніхто не знав, тому що вона приховувала факт вагітності від своєї мами, від своїх дітей", - повідомили поліцейські.

В селі поповзли чутки, що вона заробляла сурогатним материнством і зважилася на аборт, коли від дитини відмовилися потенційні батьки. Також односельці стверджують, що бачили живіт у жінки ще рік тому, але потім він раптово зник.

Як з'ясувалося, жінка потрапила до лікарні з кровотечею, де і померла.

У неї залишилося троє дітей, яких вона виховувала сама, колишній чоловік не допомагав.

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Інцидент стався в Любашівському районі.

Так, під час розтину в шлунку дитини знайшли болти. цвяхи, саморізи та інші металеві вироби. Хлопчик два дні скаржився на біль в животі, але мати вперто не хотіла звертатися до медиків.

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