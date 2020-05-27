Жителів Одеси очікує масштабне відключення електрики в середу, 27 травня
Як повідомляє прес-служба АТ Одесаобленерго, від подачі електроенергії буде відключено як мінімум 1383 будинку в чотирьох районах міста, передає Politeka.net.
Як обяъснили комунальники, це пов'язано з плановими ремонтними роботами електромереж.
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З 11:00 по 14:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- 1-ї Мичманский провулок, 2, 3А, 1, 5, 7, 2а, 3
- 1-я лінія 1
- 2-й Мичманский провулок, 2, 2/3, 22, 4, 2А, 21, 1, 2/10, 2/9, 2/8, 2/4
- Амбулаторний провулок 6Б, 2, 4, 11/2, 9А, 11/А, 7А, 11/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 6а
- Дача Ковалевського вулиця 2/2, 1б, 1А, 2, 2/1, 4, 8, 2а, 8а, 142, 3, 2/3, 1, 2/14, 8/1
- Золотий Берег вулиця 1, 2, 4, 5, 6, 30/7, 30/10, 21/1, 21А, 6А, 9/4, 21Б, 25А, 7, 35б, 9А5, 35а, 5А, 24/26, 30Б, 30/1, 30/11, 9А, 9/, 4А, 9/8, 8А, 9/7, 9/14, 4Б, 13а, 30/2, 10а, 30/8, 9/10, 9/5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 96
- провулок Всеволода Змієнко 4, 2б, 3а, 22, 4/1а, 1, 2, 3, 6, 7
- провулок Леваневського 2а, 1, 2, 11, 3/1
- Рибальська вулиця 3/1, 1, 3
- Насіння Яхненки вулиця 2/14, 1, 2/18, 2/18А, 2/15, 2/19/м, 2/3, 2/3/а, 2/11а, 2/12а, 2/11в, 2/19/д, 2/19/а, 2/3/в, 2/11, 2/18Б, 2/19/б, 2/3/р, 2/19/е, 2/12, 2/14а, 2/11б, 2/3/б, 2/19/в
- безвихідь Леваневського 7А, 5, 7, 11, 3/2, 9
- Вузький провулок 14Б, 5А, 14, 13, 5б, 4, 4Б, 8, 2, 14Г, 9А, 9, 6, 7, 1, 4А, 11, 5, 3
- Фестивальний провулок, 2, 3, 11, 12, 1А, 4
- Фонтанська дорога 114
- Фонтанська дорога 114, 173/2, 118, 165, 173, 114А, 165/7
З 09:00 по 12:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- Академіка Філатова вулиця 18, 20/3, 20/2, 20, 22
- Космонавтів вулиця 4, 6, 8, 10
- Маршала Малиновського вулиця 5, 9
- Фонтанська дорога 165/16, 165
З 10:00 по 13:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- Базарна вулиця 93, 120, 1203
- Базарна вулиця 91, 95
- Богдана Хмельницького вулиця 1, 3, 18, 1а, 1/3
- Болгарська вулиця 1
- Генерала Ватутіна вулиця 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- вулиця Мечникова 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116
- Мясоєдовська вул. 11, 34/36, 25, 17, 23, 29, 21, 35, 33, 37, 45, 38, 31
- Прохоровська вулиця 3Б, 3А, 1/3, 3/5, 3, 7
- Старопортофранківська вулиця 44, 1351, 46а, 46, 133, 135, 44а
- Тираспольська вулиця 25, 31, 33, 35
- Щепной провулок 3, 4, 9
З 11:00 по 14:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- Базарна вулиця 95
- Буніна вулиця 24, 25
- Катерининська вулиця 30
З 09:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- 1-я лінія 3, 54
- 3-я Суворовська вулиця 1
- вулиця Абрикосова 31р, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20, 24, 30, 33, 34, 36, 7а, 48, 50, 52
- Академіка Корольова вулиця 35
- Свердюка 1в, 19а, 4а, 47, 17в, 11, 12, 25Г, 5, 24, 14, 27, 4, 17б, 19, 21а, 20, 25а, 16а, 2б, 31, 41а, 10, 23, 8, 34, 25, 39, 1а, 44, 28, 3, 40, 18, 35а, 17, 9, 30, 13, 24а, 45, 6, 36, 46, 26, 21, 7, 15, 32, 16, 29, 41, 1, 38, 35, 2
- Велика Балка Повністю
- Весела вулиця 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 36а, 37б, 25б, 46а, 19а, 37в, 67, 17а, 39а, 84б, 62б, 38а, 25а, 78в, 78а, 76б, 84Г, 62в, 76а, 58б, 78г, 62а, 52б, 31б, 37а, 92а, 86а, 96а, 44а, 58а, 48а, 82а, 31а, 78б, 86б, 52а, 82б, 57а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96
- вулиця Володимира Винниченка 12, 17, 18, 21, 22, 23, 18а, 24, 27, 29, 31
- Водяна 3, 4, 9, 1а
- Вознесенський провулок 3, 9, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 43, 46, 50, 15а, 54а, 60а, 40а, 41а, 51, 52, 53, 54, 56, 60
- Залізняка 3Е, 1
- Івана Мазепи вулиця 4, 7, 9, 6б, 6а, 11
- Кільцева вулиця 9а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 15а, 23а, 19а, 5а, 27, 3а, 12а, 31
- Краснослободская вулиця 52, 50_1, 52_10, 52_4
- Кругова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 12а, 6а, 17б, 11а, 17в, 7а, 17а, 18, 3а, 23
- Леонова вулиця 57
- Лиманська вулиця 14, 16
- Ломоносова вулиця 10а, 16а, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 20
- Магістральна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31К, 31Л, 33/2, 35/2, 35а, 31Е, 33, 33а, 19А, 6В, 31д, 31В/1, 18-А, 33б, 31А, 16А, 31\4, 50а, 6а, 31з, 33 б, 12-А, 39А, 37А, 31В, 31а7, 21А, 8А, 31р, 33а4, 31Н, 42а, 31Б, 28-А, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 12б
- Маршрутна вулиця 16б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13а, 23а, 23г, 7з, 2а, 4а, 17б, 4б, 14а, 38а, 7а, 20б, 11а, 40а, 15а, 1а, 31а, 32а, 12б, 22б, 9, 10б, 8а, 17а, 7б, 20а, 34а, 7д, 11б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 22а
- Матюшенко вулиця 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20б, 20, 21а, 20а, 5б, 22Б, 5а, 6б, 21, 22
- Молодіжна вулиця 11а, 2, 9б, 1а, 5а, 3а, 1в, 8а, 9а, 1г, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19
- Московська 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 3а, 22а, 12а, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Нерубайське Повністю
- Ненудна вулиця 57, 52А, 52А14, 52, 59
- Новосельська 1, 2, 3, 4, 1а, 5, 12а, 19б, 19г, 3а, 18в, 19в, 20а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27
- Новосьолов 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 14д, 20а, 14а, 19, 10а, 10б, 14б, 7а, 14з, 5а, 20б, 20, 22, 23, 24, 26, 30
- п Водяний 1в, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 8а, 8з, 12, 12г, 9а, 15, 17, 20, 22
- п Каменистий 1, 3, 16
- п Малий 1в, 1а, 5, 5а, 2а, 6, 1д, 8а, 1б, 8, 10, 3, 2, 7а, 4а, 7
- п Поперечний 3а, 1, 2, 3
- п Степовий 1а, 1, 2
- п Тихий 1, 3, 4, 5, 1б, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 21
- п Червоний 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2а, 8, 4а, 13а, 32а, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 32, 33, 34, 35, 36
- п Шахтарський 2, 3
- п Шкільний 12а, 2г, 2, 3, 7, 2в, 2ж, 11, 4, 11б, 7а, 12
- Педагогічна вулиця 46, 46А, 46-А
- провулок Гагаріна 20
- площа Молоді 12, 14, 16, 19, 12а, 6, 21
- Поперечна 2г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9а, 7, 8, 9, 11
- Преображенська вулиця 57, 46а, 46г, 56, 54, 55, 56а, 53, 46б, 62, 43в, 45в, 60, 51, 47, 49, 59, 44в, 46в, 44б, 35, 42а, 45б, 38в, 35а, 33а, 37, 44 г, 41р, 41а, 46, 38б, 52, 40, 50а, 48б, 42, 41, 41в, 44з, 38, 50б, 45а, 50, 41б
- Садова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 6, 7а, 1а, 7, 8, 10, 12, 14, 16
- Салтикова-Щедріна вулиця 4, 6
- Саші Хорошенко вулиця 11, 13, 14, 15, 24б, 20а, 14а, 16, 24а, 13а, 18, 20, 22
- СК Надія Повністю
- Слобідська вулиця 27, 29, 33
- Сосюри вулиця 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 59А, 66А, 78, 74А, 80, 82, 1а
- Спаська 3а, 2, 4, 5, 6, 8, 10
- Степова вулиця 69г, 75в, 4г, 71а, 6а, 69б, 73д, 53, 6, 6б, 71, 71в, 2, 67, 73в, 4е, 73г, 73а, 4в, 53б, 63, 57б, 16, 4н, 65, 73к, 67а, 4а, 61а, 8а, 69, 69а, 4ж, 4, 55д, 73б, 73ж, 61, 73, 67б, 2а, 6г, 55в, 57а, 2ж, 41б, 71г, 41, 53г, 37б, 37в, 55, 41а, 59, 33, 53в, 53ж, 51ж, 45, 57, 37, 37а, 55е, 31, 51з, 39, 51к, 55г, 49б, 49, 49а, 35, 47, 51, 51д, 51Л, 51а, 81, 77в, 75б, 75д, 75н, 75а, 75, 75г, 79, 77д, 77, 77з, 77а, 79б, 53а
- Студентська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Тиха вулиця 30, 32, 37, 41, 47, 37а, 49, 59а, 57, 59, 61
- Училищна вулиця 2, 4, 6
- Фоминська 85
- Центральна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1к, 63г, 4а, 10, 29а, 21а, 1а, 1б, 64а, 27б, 23а, 31а, 63б, 21б, 5в, 56а, 5Б, 25б, 35б, 42а, 27в, 40а, 68а, 43а, 1в, 46а, 35а, 67б, 63а, 33, 47а, 39, 38, 62, 40, 72, 42, 68, 44, 54, 70, 56, 25, 64, 43, 18, 30, 28, 21, 36, 46, 27, 66, 50, 26, 15, 51, 60, 16, 58, 32, 12, 22, 47, 11, 24, 63, 14, 23, 31, 49
- Шахтарська 2, 5, 6, 7, 25а, 4а, 15а, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 35, 45
- Шкільна вулиця 1, 5, 7, 3л, 2д, 2
- Ярова вулиця 3, 21в, 30, 9, 6, 8а, 7, 28а, 15, 1, 26, 13, 32, 3а, 16, 12, 11, 6а, 18а, 13а, 4, 15в, 28, 24, 14, 12а, 8, 15б, 2, 18, 19б, 21б, 19, 27, 23, 25а, 31, 26а, 33, 26ж, 21, 25, 12А, 21а, 11а
- Яші Гордієнко вулиця 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 20а, 32а, 19а, 22, 16а, 25_27, 24б, 15а, 17а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32
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