Сезон свіжих овочів і фруктів в самому розпалі, а значить одесити поспішили за покупками
Але ось виникла дилема, де ж придбати дешевше на ринках чи в супермаркеті?
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Вже зараз на Привозі можна купити полуницю за 60 до 70 грн. за кілограм. А ось в супермаркетах ця ягода трохи дорожче - 80-90 гривень.
Молода капуста на базарі продається по 10-12 гривень за кіло, в супермаркеті — по 15 і вище.
Досить багато на прилавках молодих кабачків. На ринку за кілограм овочів попросять від 20 до 30 грн. В магазині середня ціна кабачків — 32 грн./кг.
Ну і як же не обійтися без молодої картопельки. У цьому році на Привозі продають за ціною від 20 до 30 грн. за кілограм, в супермаркеті стабільна ціна — 30 грн. На додаток, за молоду буряк на базарі доведеться заплатити 15 грн./кг, а в супермаркеті – 27 грн./кг.
Як відомо, після введення карантину почався ажіотаж на лимони і часник. Налякані пандемією люди почали скуповувати їх у величезних кількостях. В результаті часник підскочив до 170-190 гривень за кіло, лимони – до 150 грн.
Сьогодні на Привозі і в магазині у лимона одна ціна — 40-50 грн./кг. Однак, якщо постаратися, то на ринку можна знайти навіть лимони по 25 і 30 грн. за кіло.
Старий часник вже важко відшукати як на ринках, так і на прилавках магазинів. На карантині звичайний часник коштував в середньому 100 грн./кг. В супермаркетах його ціна варіювалася — від 120 до 165 грн. На даний момент на «Привозі» молодий часник 70-75 грн./кг, а в супермаркеті — 78 грн./кг.
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