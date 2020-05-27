Вірус, як і раніше, не відступає

В Одесі і області продовжують фіксувати нові випадки зараження вірусом з Китаю

Актуальні цифри озвучили в Центрі громадського здоров'я МОЗ України, передає Politeka.net

За станом на ранок 27 травня, з початку епідемії в Одеській області зареєстровано 853 випадки захворюваності. За останню добу виявлено 11 нових випадків, 12 осіб вилікувались, летальних випадків немає.

Всього з початку епідемії в Одеській області одужали 150 осіб, а загинули 14.

По всій Україні з початку епідемії підтверджені 21905 випадків інфікування. За останню добу в країні виявили 321 нових випадків захворювання. Вилікувались 420 осіб. Зареєстровано 14 летальних випадків.

Всього з початку епідемії в Україні померло 658 осіб, а одужали 7995.

Раніше ми писали, мер Одеси Геннадій Труханов занепокоївся за курців кальяну у розважальних закладах під час епідемії.Про це він заговорив на засіданні оперативного штабу в міськраді.

Зокрема, Труханов стурбований, що існує небезпека поширення китайської вірусу через кальян. У Києві, як зазначив мер, були випадки передачі навіть туберкульозу таким чином.

«До мене звертаються люди з цим питанням, а я, відповідно, хочу з'ясувати, наскільки небезпечно. Ми всі бачимо, що в закладах малюють лінії, щоб позначити відстань, проте це все втрачає значення, коли компанія сидить за столом і всі по черзі палять цей кальян, передають по черзі один одному», — сказав він.

Тим часом директор горздрва Олена Якименко сказала, що інфекція не гине всередині кальяну, а збереження дистанції в півтора метра при груповому курінні неможливо, тому «правильно було б це заборонити».

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