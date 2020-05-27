В Одесі послабили карантин і дозволили жителям гуляти вздовж моря, але не все так просто

Справа в тому, що коли Кабмін вводив жорстку карантинну заборону, на деяких пляжах в Одесі з'явилися знаки, що забороняють водіям з'їзди до моря, пише місцеве видання « Пушкінська ».

Наприклад, такі знаки встановили в парку Шевченка по дорозі до пляжу «Ланжерон», біля спуску до пляжу «Дельфін» в Шампанському провулку і на спуску до 13-ї станції Великого Фонтану.

В ту пору під ними чергували патрульні поліцейські.

І ось зараз, коли карантинну заборону знято, ці знаки як і раніше встановлені, а це означає, що поліцейські мають право штрафувати водіїв, які будуть їх ігнорувати.

Заборонний знак зник тільки біля спуску на пляж «Дельфін».

За даними ЗМІ, поліцейські пояснили, що ці знаки, як і будь-які інші дорожні знаки в місті, вішали комунальне підприємство міськради «СМЕП». З патрульними їх тоді погодили. А от щоб ці знаки прибрати, за погодженням до поліцейських КП «СМЕП» нібито не ходить.

станом на ранок 27 травня, з початку епідемії в Одеській області зареєстровано 853 випадки захворюваності. За останню добу виявлено 11 нових випадків, 12 осіб вилікувались, летальних випадків немає.

Всього з початку епідемії в Одеській області одужали 150 осіб, а загинули 14.

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