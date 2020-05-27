Студентів одного з одеських вузів змушують здавати гроші на проходження тестів на COVID-19

Як повідомляє "Думська" , тестування оцінили в 500 гривень і якщо студент не здасть, то керівництво гуртожитку загрожує не виділити кімнати.

Студенти одеського національного університету імені Мечникова поскаржилася, що після оголошення карантину, 16 березня їх всіх вигнали з кімнат.

«В даний час нам дозволили повернутися в гуртожиток, але вимагають здати тест на вірус за свої гроші. Ми змушені купувати тест-систему за 415-500 грн і йти в студентську поліклініку до лікаря", - розповіла учениця.

Крім того, за словами студенки, вона на довгий час залишилась без роботи, а "в середньому стипендія становить 1300 гривень, а нас змушують віддати 500 гривень за тест".

Місцеві журналісти звернулися в ректорат, щоб там прокоментували ситуацію і ось який надійшла відповідь.

"Я в жорсткій формі дав вказівку директору студмістечка ніяких довідок не вимагати. Всі, хто був зареєстрований і проживав у нас в гуртожитках, без всяких довідок негайно може вселитися. Ми вже видали відповідний наказ", – заявив ректор ОНУ.

За станом на ранок 27 травня, з початку епідемії в Одеській області зареєстровано 853 випадки захворюваності. За останню добу виявлено 11 нових випадків, 12 осіб вилікувались, летальних випадків немає.

Всього з початку епідемії в Одеській області одужали 150 осіб, а загинули 14.

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