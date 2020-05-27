В Одеській області депутат прикарманила бюджетні гроші, які призначалися малозабезпеченим сім'ям

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу прокуратури в Одеській області.

зокрема, жінка-депутат сільради в Біляївському районі, користуючись своїм службовим положенням щодо соціального захисту населення цілих два роки фальсифікувала офіційні документи.

Таким чином вона сприяла розкраданню понад 1,5 млн грн бюджетних коштів, призначених для виплат державної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

До цього вона вступила в змову з членами організованої групи, яка раніше прикарманила бюджетні гроші в сумі 7 мільйонів гривень. До суду вже направлено звинувачення.

Раніше ми вже писали, в Одеській області чиновники в змові з банкіром довгий час привласнювали бюджетні гроші, які призначалися для допомоги 190 дітям.

Згідно з версією слідства, чиновники Біляївського району Одеської області протягом двох років привласнювали бюджетні кошти шляхом оформлення різних видів соціальних виплат та допомог на неіснуючих дітей, нібито народжених поза установ охорони здоров'я. Таким підлим чином було присвоєно 7 мільйонів гривень.

По всій видимості організатор групи залучила до злочинної схеми керівника одного з відділів Управління соцзахисту населення Біляївської районної держадміністрації, а також керівника територіального відділення банку.

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