Банда малолітніх злочинців залишила сім'ю пенсіонерів з Подольська без засобів до існування
У прес-службі місцевої поліції повідомили, троє хлопців у віці від 16 до 18 років забрали у літніх людей 100 тисяч гривень, які вони зберігали «на чорний день». Зараз їх вже затримали правоохоронці, передає Politeka.net.
Як стало відомо, один із шахраїв подзвонив пенсіонерам в 5 годин ранку, представившись слідчим. Він повідомив, що їх син нібито потрапив у ДТП і серйозно травмував жінку. Так званий «слідчий» під час розмови чинив психологічний тиск на літніх людей, погрожував застосуванням насильства по відношенню до їх синові і вимагав передати його помічникові всі наявні у них гроші.
Відразу після отримання грошей молодики оновили гардероб, купили годинник, гаманці, дорогі телефони. Всього від вкраденого у них залишилося близько 30 тисяч.
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Наголошується, що копи затримали зловмисників через добу, коли ті приїхали за покупками в супермаркет.
З'ясувалося, що двоє з них - жителі Подільського, ще один - громадянин сусідньої держави.
Зараз в оселях злочинців оперативники проводять обшуки.
Крім того, правопорушники перевіряються на причетність до скоєння алогічних злочинів.
За даним фактом було розпочато провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.
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Чергове тому підтвердження – випадок в Горсаду, свідками якого стали очевидці. Вони зафіксували момент злочину на камери телефонів.
На кадрах можна побачити молоду дівчину, яка сидить на лавці і жінку ромської зовнішності, яка, по всій видимості, застосувавши гіпноз, забирає всі цінності у своєї жертви.
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