Зовсім не по-літньому

У перший тиждень літа в Одесі буде панувати циклон Ізольда, який принесе дощі, грози і штормовий вітер

З новим прогнозом погоди на весь тиждень жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Перший день літа в понеділок буде похмурим, хмари вкриють небо над Одесою до самого вечора. Місцями короткочасні дощі прогнозуються. Вітер західний 5-7 метрів в секунду.

Температура повітря +13 +20 градусів по області, по місту трохи прохолодніше: +12 +18.

У вівторок, 2 червня, буде самим сонячним днем на цьому тижні, проте ближче до вечора синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер стихне.

Температура повітря вночі +10 +11, вдень +16 +18.

У середу, 3 червня, в Одесі буде хмарно. Вночі та вдень синоптики обіцяють дощову погоду, проте буде безвітряно.

Температура повітря вночі +8 +11, вдень +12 +16.

У четвер, 4 червня, після обіду на небі з'являться хмари і проллє невеликий дощ. Очікується гроза і невелике потепління. Метеорологи прогнозують південний штормовий вітер, пориви якого сягатимуть 11-15 метрів в секунду.

Температура повітря на градусниках покаже +13 +19 градусів.

Останній день робочого тижня у п'ятницю, 5 червня, буде менше хмарної ніж попередній день, але місцями все ж таки пройдуть короткочасні дощі, можливо з грозами. По місту розгуляється південний поривчастий вітер до 9 метрів в секунду.

Температура повітря вночі +13+15 градусів, удень повітря прогріється до +21 градуса.

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