В Одесі загорівся притулок для бездомних кішок та собак
НП сталася ввечері, 31 травня, на вулиці Наливна в Суворовському районі Одеси. Кадри пожежі заполонили всі місцеві паблики, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як розповіли очевидці, сильне задимлення та язики полум'я помітив випадковий перехожий, який і викликав пожежників.
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«Чоловік переліз через паркан і почав виносити на руках тварин з задимленого приміщення. Одного за іншим, включаючи кошенят і цуценят. Трохи пізніше прибули співробітники притулку», повідомили очевидці.
Прибулі на місце співробітники ДСНС ліквідували вогонь у 20:41 на площі 100 м². Було встановлено, що горіла польова кухня, розташована далеко від вольєрів.
За інформацією рятувальників, під час гасіння пожежі було евакуйовано 40 кішок і 350 собак, а також врятовано поруч розташований склад ВАТ «Акація». Всі тварини не постраждали.
Як стало відомо, притулок належить благодійної організації «Ковчег». Частину евакуйованих тварин, тимчасово розташували в місцевому ветеринарному стаціонарі.
Раніше ми повідомляли, напередодні курортного сезону на території Одеської області горіла база відпочинку "Чайка".
Дерев'яні будиночки на території бази загорілися вночі.
Прибулі рятувальники пожежу локалізували о 03:42 і повністю її ліквідували о 04:30 на площі 120 квадратних метрів.
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