По Одеській області пронеслася злива, в результаті якої в одному з сіл стався потоп

Місцеві жителі поділилися кадрами розгулу стихії в районому центрі Миколаївка, що на півночі Одеської області, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, сильні потоки води хлинули з гори, через ліс від телевізійної вишки і буквально затопили кілька вулиць.

«Потік був настільки сильний, що зливова каналізація не справлялася і вода переливалася через містки», - діляться пережитим люди.

Крім того, місцеві жителі стверджують, що у них підтопило підвали і підсобні господарства.

Дощ був настільки сильним, що на вулицях змило залишки дорожнього покриття.

А тим часом синоптики повідомили про нову напасть, яка захопила Одеський регіон. Це циклон «Ізольда». Новий циклон буде панувати над Одесою і областю перший тиждень літа і принесе дощі, грози і штормовий вітер.

Раніше ми повідомляли, в Одесі затяжна злива затопила вулиці так сильно, що деякі жителі вирішили порибалити.

Так, двох рибалок з вудками помітили 28 травня на вулиці Чорноморського Козацтва на Пересипу, де спостерігалися найбільші проблеми з відведенням дощової води.

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