Що не можна робити!

У перший день літа стартує нова заборона для жителів Одеської області

Справа в тому, що в Чорному морі і прилеглих до нього водоймах заборонено вилов креветок і мідій.

Заборона почала діяти з 1 червня і триватиме до 31 липня. Про це повідомляється в наказі Чорноморського басейнового управління Держрибагентства, передає Politeka.net.

У відомстві зазначили, що заборона стосується всієї акваторії Чорного моря, а також пов'язаних з ним лиманів і озер. Забороняється лов з допомогою волокуш, сачков та інших спеціалізованих пристосувань.

Також протягом цього часу в акваторії Чорного моря від села Коблеве до межі Автономної Республіки Крим заборонено здійснювати вилов креветки з допомогою мереж та ставних неводів.

Крім того, введено заборону на любительський і спортивний лов креветок і мідій до кінця літа. Причому креветок – до 31-го серпня, а мідій тільки до 30-го.

Звертається увага, що штраф за одну виловлену креветку становить 1,19 грн, мідію — 1,7 грн.

Раніше ми повідомляли, в перший день літа в Одесі та області стартує третій етап пом'якшення карантину на тлі епідемії китайського вірусу.

А це означає, що з 1 червня будуть скасовані чергові обмеження.

Як розповів одеський губернатор Куций Максим, знову почнуть функціонувати дитячі садки, спортивні зали, буде відновлено міжобласне транспортне сполучення.

Також з 1 червня дозволена робота фітнес-центрів, басейнів.

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