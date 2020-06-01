У небі над Одесою після дощу з'явилася яскрава подвійна веселка



Як передає Politeka.net, яскраве природне явище спостерігали над морем в Аркадії, Лузанівці, в районі аеропорту Гидропорт і з боку Чорноморська.

Знімками неймовірної краси одесити поділилися в соцмережах в останній день травня.

Користувачі мережі не пройшли повз і стали з захопленням коментувати настільки рідкісне для цієї пори року явище.

«Немає слів… Неймовірна краса», «Фантастично! Супер!», — пишуть люди.

А тим часом синоптики повідомили про нову напасть, яка захопила Одеський регіон. Це циклон «Ізольда». Новий циклон буде панувати над Одесою і областю перший тиждень літа і принесе дощі, грози і штормовий вітер.

Раніше ми повідомляли, сильна злива, яка накрила Одесу 28 травня, наробила чимало лиха. В результаті негоди місто в буквальному сенсі було паралізоване. Вулиці і дороги перетворилися на річки, на проїжджій частині забили фонтани бруду, рух деяких тролейбусів і трамваїв було зупинено.

Крім того, в результаті зливи затоило райцентр Миколаївка на півночі Одеської області.

За словами очевидців, сильні потоки води хлинули з гори, через ліс від телевізійної вишки і буквально затопили кілька вулиць.

«Потік був настільки сильний, що зливова каналізація не справлялася і вода переливалася через містки», - діляться пережитим люди.

Нагадаємо, циклон обрушиться на Одесу, місто опиниться в полоні стихії: точний прогноз на тиждень

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як затопило Одеську область, відео: "Потоки води хлинули з гори"

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