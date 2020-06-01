В Одесі відбулося гучне затримання заступника начальника обласного ДСНС

На днях стало відомо про те, що в Одесі співробітниками СБУ був затриманий заступник начальника ДСНС Одеської області Андрій Опарін.

Великий чиновник попався в той момент, коли отримував хабар у 35 тисяч гривень за видачу сертифікатів протипожежної безпеки від директора комерційної структури. Про це повідомляє прес - центр СБУ, передає Politeka.net.

Згідно з даними слідства, полковник служби цивільного захисту систематично вимагав гроші від представників суб'єктів господарювання. За різні суми він гарантував узгодження та видачу дозвільних документів для потенційно небезпечних об'єктів з грубими порушеннями вимог чинного законодавства у сфері протипожежної безпеки.

У відомстві відзначають, що час його перебування в системі ДСНС регіону в Одесі сталося 4 пожежі, в яких загинули 32 людини. Можливо, що його дії призвели до цих трагедій.

За даними місцевих ЗМІ, в момент затримання Опарін перебував у автомобілі Mazda CX-9. При цьому, згідно декларації, йому належить тільки ВАЗ-2106.

Зараз вирішується питання про повідомлення посадовій про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

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