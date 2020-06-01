Вогонь охопив електричку Одеської залізниці

Кадри пожежі опублікував блогер і колишній радник міністра інфраструктури Олександр Кава на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net

Вогняне НП сталася 31 травня на перегоні між станціями Помічна та Новоукраїнка. До гасіння притягувався пожежний поїзд.

На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Однак повністю згорів головний вагон електропоїзда ЭР9П-362, приписаного до Одеської залізниці.

Електропоїзд побудований в далекому 1975 році на Ризькому вагонобудівному заводі і експлуатується вже 45 років. Він був приписаний до депо електричок на станції Одеса-Застава, але зазвичай обслуговує рейси в Кіровоградській області та обслуговується локомотивом депо в Знам'янці.

Інші вагони, які не постраждали під час пожежі, можуть бути використані в інших складу електропоїздів.

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НП сталася ввечері, 31 травня, на вулиці Наливна в Суворовському районі Одеси.

Як розповіли очевидці, сильне задимлення і язики полум'я помітив випадковий перехожий, який і викликав пожежників.

«Чоловік переліз через паркан і почав виносити на руках тварин із задимленого приміщення. Одного за іншим, включаючи кошенят і цуценят. Трохи пізніше прибули співробітники притулку», повідомили очевидці.

Gepostet von Alex Kava am Sonntag, 31. Mai 2020

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