Кількість інфікованих китайським вірусом в Одеській області зросла до 896 осіб
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.
За станом на 1 червня підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано 896. З них 225 чоловік одужав, 17 померли, продовжують хворіти 654 пацієнтів.
Прес-служба одеської мерії уточнила, що за добу в місті діагноз підтвердився у двох чоловік, при цьому одужали дев'ять пацієнтів.
Косоока Івлєєва з "Орла і решки" потрясла постільним фото з Елджеєм: "У відносинах головне..."
Вагітна партнерка Остапчука по "Танцях з зірками" приголомшила новим фото і зізнанням: "Ось це новина!"
Бунт спалахнув на українському кордоні, люди перевертають машини: деталі і кадри конфлікту
Гаряча Ратаковскі без краплі збентеження показала, як зводить з розуму чоловіків: «розстебнула сорочку і...»
Всього в Одесі з початку епідемії зафіксовано 216 випадків захворювання. З них одужали 84 пацієнта, померли 8, продовжують хворіти 124 одесита.
Ареал поширення інфекції виглядає наступним чином.
1. Подільський район - 416 пацієнтів
2. Одеса - 216 пацієнтів
3. Біляївський район - 73 пацієнта
4. Балтський район - 26 пацієнтів
5. Ізмаїльський район - 21 пацієнт
6. Кодимський район - 20 пацієнтів
7. Білгород-Дністровський район - 18 пацієнтів
8. Овідіопольський район - 17 пацієнтів
9. Кілійський район - 15 пацієнтів
10. Болградський район - 14 пацієнтів
11. Лиманський район - 11 пацієнтів
12. Теплодар - 7 пацієнтів
13. Окнянский район - 7 пацієнтів
14. Чорноморськ - 7 пацієнтів
15. Роздільнянський район - 6 пацієнтів
16. Саратський район - 4 пацієнта
17. Тарутинський район - 3 пацієнта
18. Іванівський район - 3 пацієнта
19. Ширяївський район - 3 пацієнта
20. Південний - 2 пацієнта
21. Ананьївський район - 3 пацієнта
22. Любашівський район - 1 пацієнт
23. Березовський район - 1 пацієнт
24. Арцизький район - 1 пацієнт
25. Ренійський район - 1 пацієнт
Нагадаємо, в Одесі стрімко зростає кількість інфікованих: озвучені тривожні цифри
Як повідомляла Politeka, вірус не відступає, сотні заражених на Одещині: де найнебезпечніше
Також Politeka писала, що в Одесі різко зросла кількість хворих вірусом: озвучені нові дані