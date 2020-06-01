Відомо, скільки захворіло на 1 червня

Кількість інфікованих китайським вірусом в Одеській області зросла до 896 осіб

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

За станом на 1 червня підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано 896. З них 225 чоловік одужав, 17 померли, продовжують хворіти 654 пацієнтів.

Прес-служба одеської мерії уточнила, що за добу в місті діагноз підтвердився у двох чоловік, при цьому одужали дев'ять пацієнтів.

Всього в Одесі з початку епідемії зафіксовано 216 випадків захворювання. З них одужали 84 пацієнта, померли 8, продовжують хворіти 124 одесита.

Ареал поширення інфекції виглядає наступним чином.

1. Подільський район - 416 пацієнтів

2. Одеса - 216 пацієнтів

3. Біляївський район - 73 пацієнта

4. Балтський район - 26 пацієнтів

5. Ізмаїльський район - 21 пацієнт

6. Кодимський район - 20 пацієнтів

7. Білгород-Дністровський район - 18 пацієнтів

8. Овідіопольський район - 17 пацієнтів

9. Кілійський район - 15 пацієнтів

10. Болградський район - 14 пацієнтів

11. Лиманський район - 11 пацієнтів

12. Теплодар - 7 пацієнтів

13. Окнянский район - 7 пацієнтів

14. Чорноморськ - 7 пацієнтів

15. Роздільнянський район - 6 пацієнтів

16. Саратський район - 4 пацієнта

17. Тарутинський район - 3 пацієнта

18. Іванівський район - 3 пацієнта

19. Ширяївський район - 3 пацієнта

20. Південний - 2 пацієнта

21. Ананьївський район - 3 пацієнта

22. Любашівський район - 1 пацієнт

23. Березовський район - 1 пацієнт

24. Арцизький район - 1 пацієнт

25. Ренійський район - 1 пацієнт

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