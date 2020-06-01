З 1 червня в Одеській області знову почали курсувати приміські електропоїзди

Незважаючи на те, що тепер з Одеси в область і назад можна доїхати на електричці, особливого ажіотажу біля залізничних кас поки не спостерігається. Відповідні кадри розмістили місцевих СМИ .

На кадрах видно пустельний вокзал, черг біля кас також не спостерігається.

Всередині вокзалу все нагадує про епідемію: без масок не пускають, при вході міряють температуру, в кутку стоять санитайзеры, а також розвішані плакати з інформацією про вірус.

Звернемо увагу, що в маршрути деяких поїздів внесені зміни.

Наприклад, електрички, не зупиняються в місті Подольську — там карантин ще не послабили.

Зазначимо, що з 1 червня Одеська залізниця запустила 44 приміських потяги. За новими правилами, їздити в електричці можна тільки в масці, а кількість пасажирів не повинна перевищувати число сидячих місць.

Раніше ми повідомляли про вогняному НП, яке сталося в електричці Одеської залізниці.

Воно сталося, 31 травня на перегоні між станціями Помічна та Новоукраїнка. До гасіння притягувався пожежний поїзд.

На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Однак повністю згорів головний вагон електропоїзда ЭР9П-362, приписаного до Одеської залізниці.

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Як повідомляла Politeka, Одеса запускає поїзди, важливе повідомлення: куди можна поїхати з 1 червня

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