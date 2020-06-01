Він довгий час перебував в аварійному стані

На одному з пляжів в Одесі обвалилася частина двоповерхового пірса

Це сталося вночі три дні тому на Поповському пляжі в районі Дачі Ковалевського, за 16-й станції Великого Фонтану, пишуть місцеві ЗМІ. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На щастя, під час обвалення на пірсі нікого не було, так що обійшлося без жертв.

Місцеві жителі кажуть, що обвалення не стало для них несподіванкою, так як берегозахисна споруда вже декілька років знаходиться в аварійному стані.

У багатьох місцях бетон потріскався, оголивши іржаву арматуру. Не в найкращому стані і колони, що підтримують другий поверх пірса. Однак одеська влада не діяла.

На даний момент прохід на пірс закритий огороджувальними стрічками і безпеку на об'єкті забезпечують рятувальники.

Раніше ми повідомляли, на пляжі в Одесі сталися сутички між активістами силивиками в шоломах.

Заворушення спалахнули 26 травня на пляжі «Золотий берег» на 16-й станції Великого Фонтану.

Активісти прийшли на пляж, щоб знести самовільно встановлену літню терасу ресторану.

Однак знести не вийшло: там їх вже чекали силовики в шоломах, які охороняють забудову. Почалася штовханина.

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