У Міноборони розповіли про головну особливість

В мережі показали нові кадри випробувань крилатої ракети "Нептун" на полігоні «Алібей» на півдні Одеської області

З 27 по 30 травня в Татарбунарському районі Одеської області на березі лиману «Алібей» проводилися чергові випробування українського ракетного комплексу Р-360 Нептун. Про це повідомляє прес-службі міноборони України, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз).

У відомстві повідомили, що їм вдалося звести ймовірність виявлення ракети до нуля.

Головною особливістю випробувань, за інформацією Міноборони, стали залпові запуски двох крилатих ракет по різним цілям. Випущені ракети супроводжували винищувачі СУ-27.

У міноборони також звернули увагу, що «Нептун» можуть вражати не тільки морські, але й наземні цілі.

«керовані Ракети і практично не помітні для систем ППО. На одному з етапів навчань «Нептун» після 10-15 кілометрів прольоту знижувалися на висоту 5 метрів над рівнем моря, зводячи ймовірність виявлення ракет до нуля», - розповіли у відомстві.

Раніше ми повідомляли, успішні випробування української крилатої ракети не на жарт стривожили росіян і змусили приймати заходи. Про це експерт Російської академії ракетних і артилерійських наук Костянтин Сівков розповів російським ЗМІ.

Академік визнав, що ракети представляють значну загрозу для росіян. За словами Костянтина Сівкова, за допомогою Р-360 українці зможуть знищувати бойові кораблі РФ.

"Протикорабельна ракета – це серйозна небезпека. Вони можуть наносити удари навіть за військовим кораблям ВМФ Росії", - заявив експерт.

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