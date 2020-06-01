Нардеп-мільйонер від Слуги народу Степан Чернявський з Одеської області використовує бюджетні гроші для оренди житла в Києві
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Всього за квітень 2020 року, 52 нардепи отримали компенсацію на оренду житла. З них 25 осіб є мільйонерами, а 19 депутатів належать до фракції «Слуга народу».
Абсолютна більшість депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти - члени фракції Слуга народу. Серед них:
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Олександр Трухін - задекларував 21,7 млн грн.
Артем Кунаєв - 9,9 млн грн.
Степан Чернявський - 9,6 млн грн.
Павло Якименко - 9,4 млн грн.
Олександр Салийчук - 8,6 млн грн.
Євген Петруняк - 7 млн грн.
Олексій Ковальов - 6,9 млн грн.
Федір Веніславський - 6,8 млн грн.
Богдан Торохтій - 6,4 млн грн.
Андрій Костін - 4,8 млн грн.
Олександр Аликсийчук - 4,3 млн грн.
Геннадій Касай - 4,1 млн грн.
Олександр Горобець - 2,9 млн грн.
Ганна Лічман - 2,6 млн грн.
Артем Черноморов - 2,5 млн грн.
Максим Зуєв - 2 млн грн.
Едуард Прощук - 1,9 млн грн.
Дмитро Нальотів - 1,6 млн грн.
Олена Копанчук - 1,2 млн грн.
Також зазначається, що з урахуванням грошових активів дружини і позикових коштів, перелік депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, варто додати Максима Бужанського (Слуга Народу). У декларації депутата зазначено 332 тис. дол., позичених третім особам. Ще 218 тис. дол. готівкових коштів знаходиться у власності дружини.
В топ-5 найбагатших депутатів, які орендують житло, крім Трухіна, Кунаева і Чернявського з Слуги народу, також потрапляють Анатолій Урбанський з групи За майбутнє (19,7 млн грн) і Олег Мейдич з Батьківщини (9,8 млн грн).
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