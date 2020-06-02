Другий день літа в Одесі буде сухим і похмурим

Про те, якою буде погода у вівторок, 2 червня, одеситам повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Погода в Одесі порадує жителів безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. В цей день опадів синоптики не прогнозують.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-10 ° С, вдень 16-18 ° C

Температура морської води 14-15 ° C

По Одеській області спостерігатиметься мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11 °С, вдень 15-20 °З

На автодорогах області вночі видимість хороша.

Раніше ми повідомляли, в небі над Одесою після дощу з'явилася подвійна веселка.

Яскраве природне явище спостерігали над морем в Аркадії, Лузанівці, в районі аеропорту Гидропорт і з боку Чорноморська.

Знімками неймовірної краси одесити поділилися в соцмережах в останній день травня.

Користувачі мережі не пройшли повз і стали з захопленням коментувати настільки рідкісне для цієї пори року явище.

«Немає слів… Неймовірна краса», «Фантастично! Супер!», — пишуть люди.

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