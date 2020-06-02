Другий день літа в Одесі буде сухим і похмурим
Про те, якою буде погода у вівторок, 2 червня, одеситам повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
Погода в Одесі порадує жителів безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. В цей день опадів синоптики не прогнозують.
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Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-10 ° С, вдень 16-18 ° C
Температура морської води 14-15 ° C
По Одеській області спостерігатиметься мінлива хмарність.
Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11 °С, вдень 15-20 °З
На автодорогах області вночі видимість хороша.
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