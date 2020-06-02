В Одесі співробітники СБУ затримали інтернет-агітатора, який діяв в інтересах країни агресора Росії

Як повідомили в прес-центр СБУ, чоловік отримував інформацію з російських пропагандистських видань і сайтів, а потім поширював на своїх персональних сторінках в соцмережах, передає Politeka.net.

Зокрема, мешканець Одеської області закликав до від'єднання західних областей і приєднання їх до держав, що межують з Україною.

В оселі фаната Росії силовики провели обшук і виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, які підтвердили його незаконну діяльність

Крім того, інформацію про виявлені 367 агітаторів СБУ направила в Національну поліцію. 160 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку.

Раніше ми вже писали про те, що співробітники СБУ затримали проросійських активістів , які готували цілу серію провокацій на 2 травня.

зокрема, активісти проросійського руху «Куликове поле» напередодні і в день річниці трагедії 2014 року (2 травня) планували поширити по Одесі агітаційну продукцію із закликами до створення так званої «республіки новоросія» і силового захоплення державної влади.

У відомстві зазначили, що за задумом організаторів, ці дії повинні були стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ.

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