В Одесі сталася стрілянина, є постраждалі
Інцидент стався ввечері 1 червня на проспекті Добровольського в Одесі, повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.
Як з'ясувалося, троє чоловіків посварилися, а потім побилися. Один вихопив ножа, а другий травматичний пістолет.
Місцевих жителів налякали звуки стрілянини, і вони викликали поліцію. Двоє чоловіків втекли, у третього - ножове поранення стегна, його відвезли в лікарню. Також у пораненого знайшли травматичний пістолет.
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На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.
Встановлюються всі обставини події, а також всі учасники та їх місця знаходження.
Раніше ми повідомляли, поліція влаштувала погоню за злочинцем на мотоциклі .
Зловмисника затримали на в'їзді в Одесу, перекривши рух вантажівками.
Пізно ввечері миколаївські патрульні отримали повідомлення про те, що невідомий побив чоловіка і забрав його мотоцикл Kawasaki. Він поїхав у невідомому напрямку, також стало відомо, що нападник може мати з собою пристрій для відстрілу гумових куль.
Мотоцикл по орієнтуванню виявили на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ». Він рухався в напрямку Одеси.
Інспектори почали переслідування транспортного засобу, який вдалося зупинити на стаціонарному посту «Центроліт». На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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